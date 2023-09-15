Зобнин объяснил, почему у «Спартака» произошёл спад на старте сезона-2023/2024

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результаты московской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Команда хорошо стартовала, но в какой-то момент упустила свою игру. Бывает и так, что уверенность в себе теряется даже из-за одного неудачного результата; для нас таким стал матч в Екатеринбурге. Но мне кажется, что первые туров десять нужно считать началом сезона. И, если что-то пошло не по плану, на такой дистанции ситуацию реально исправить», — приводит слова 29-летнего хавбека пресс-служба столичного клуба.

В настоящее время «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе десять очков. Подопечные Гильермо Абаскаля в субботу, 16 сентября, дома примут «Сочи».