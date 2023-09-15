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«Мыльные оперы не люблю». Аллегри – об уходе Бонуччи из «Ювентуса»

В прошедшее межсезонье итальянец покинул туринскую команду.
15 сентября 2023 16:11
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на высказывания защитника Леонардо Бонуччи по поводу своего скандального ухода из клуба.

Ранее 36-летний футболист сообщил, что наставник «бьянконери» в одном из интервью солгал, заявив, что игрок еще в феврале был проинформирован о том, что «Старая синьора» рассчитывает с ним расстаться в ближайшее время.

«Бонуччи? Мне больше нечего сказать, мне нечего добавить. Могу только пожелать ему удачи в его карьере. Мыльные оперы идут по пятому каналу, и я их не очень люблю. Бонуччи не создавал внутренней войны в раздевалке. Это было нормальное решение, теперь он перешёл в команду, которая играет в Лиге чемпионов, это будет важно и в мотивационном плане», — приводит слова Аллегри Correire Dello Sport.

Летом 2023 года Леонардо Бонуччи ушёл из «Ювентуса» и подписал контракт с берлинским «Унионом» на правах свободного агента.

источник: Corriere dello Sport
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