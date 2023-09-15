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Абаскаль рассказал, какого игрока обожает в составе «Спартака»

Испанский специалист работает в московском клубе с прошлого года.
Абаскаль рассказал, какого игрока обожает в составе «Спартака»
15 сентября 2023 16:20
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что высоко ценит полузащитника команды Руслана Литвинова.

«Литвинов сел на скамейку из-за ошибки в матче с «Уралом»? Я обожаю Литвинова. Дело не в одной ошибке, просто тот матч не получился, вспомните ещё эпизод с пенальти. Такие решения иногда надо принимать, они в итоге пойдут на пользу и этому футболисту, и всей команде. И ещё раз: Литвинов – просто отменный футболист»», — приводит слова 34-летнего специалиста Sports.ru.

Литвинов является воспитанником «Спартака». В сезоне-2023/2024 за красно-белых 22-летний хавбек провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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