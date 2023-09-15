Полузащитник «Спартак» Зобнин прокомментировал слухи насчёт перехода в «Зенит»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слухи о своём переходе в санкт-петербургский «Зенит».

«Читал перед сном книгу, когда мне позвонила мама. Она у меня настоящий источник информации! Потом взял телефон, а там уже, оказывается, была куча сообщений от ребят. И даже от агента услышал вопрос: «Ну что, в «Зенит» собрался?»

Меня это сильно удивило, потому что ситуация в «Спартаке» была спокойной и никаких разговоров со мной на этот счёт никто не вёл. Знаю, что меня публично защитил гендиректор клуба. К тому же я сам обратился к Артёму Реброву, который сразу подтвердил, что это всё вбросы и не стоит обращать на них никакого внимания», — приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

В конце августа, перед матчем 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3) в СМИ появились слухи о возможном переходе Зобнина в стан сине-бело-голубых. 29-летний россиянин выступает за красно-белых с июля 2016 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 6 млн.