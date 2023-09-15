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Сёмин заявил, что летние трансферы не способны усилить «Зенит»

Российский специалист отметил трёх новичков сине-бело-голубых.
15 сентября 2023 16:33
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил трансферные приобретения «Зенита» прошедшим летом.

«Зенит» ослабил «Локомотив», ЦСКА и «Спартак»? Эракович, Изидор и Фернандес — это не те фигуры, которые могли бы усилить «Зенит». Только время покажет, соответствуют ли уровню «Зенита» эти игроки или нет. У Зенита достаточно хороших игроков. Время покажет, смогут ли они постоянно играть в стартовом составе и играть на ведущих ролях, как делал это Малком», — приводит слова 76-летнего специалиста «Чемпионат».

На протяжении последних пяти сезонов «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России. В прошедшем межсезонье питерский клуб покинул бразильский нападающий Малком, заключив контракт с «Аль-Хилялем».

источник: Чемпионат.com
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