Сёмин заявил, что летние трансферы не способны усилить «Зенит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил трансферные приобретения «Зенита» прошедшим летом.

«Зенит» ослабил «Локомотив», ЦСКА и «Спартак»? Эракович, Изидор и Фернандес — это не те фигуры, которые могли бы усилить «Зенит». Только время покажет, соответствуют ли уровню «Зенита» эти игроки или нет. У Зенита достаточно хороших игроков. Время покажет, смогут ли они постоянно играть в стартовом составе и играть на ведущих ролях, как делал это Малком», — приводит слова 76-летнего специалиста «Чемпионат».

На протяжении последних пяти сезонов «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России. В прошедшем межсезонье питерский клуб покинул бразильский нападающий Малком, заключив контракт с «Аль-Хилялем».