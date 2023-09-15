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Гвардиола высказался о своём состоянии после перенесённой операции

В прошлом месяце испанский специалист оказался в больнице из-за проблем со спиной.
15 сентября 2023 16:44
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как себя чувствует после перенесённой операции.

В августе 52-летний специалист был прооперирован в Барселоне из-за дискомфорта в области спины. В среду, 13 сентября, он вернулся к работе с командой. Испанец пропустил две встречи небесно-голубых в АПЛ – с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Фулхэмом» (5:1).

«Мне становится лучше. Доктор проделал хорошую работу, и я думаю, что каждую неделю шаг за шагом мне будет становиться лучше», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан» в своих соцсетях.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, а также впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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