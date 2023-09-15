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Форвард ЦСКА Н'Диайе перешел в «Раднички»

Игрок продолжит карьеру в Сербии.
15 сентября 2023 16:49
автор: Александр Кожевников

Московский ЦСКА объявил о переходе Лассана Н'Диайе в сербский клуб «Раднички». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Н'Диайе выступает за ЦСКА с октября 2018 года. За это время он не провел ни одного матча за основную команду армейцев. На его счету 20 сыгранных встреч за ЦСКА-2, в которых форвард забил шесть голов и отдал две результативных передачи.

В прошедших сезонах Н'Диайе на правах аренды играл за болгарскую «Арду», «Текстильщик», «Велес» и шведскую «Эскильстуну».

источник: ПФК ЦСКА
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