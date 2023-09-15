Тренер «Пари НН» Юран попал в заявку на матч с «Динамо»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб внёс главного тренера Сергея Юрана в заявку на предстоящий матч 8-го тура чемпионата России с «Динамо».

Ранее сообщалось, что 8 сентября 54-летний специалист был экстренно госпитализирован и перенёс операцию. В четверг, 14 сентября, он покинул пределы больницы.

«Мы внесли Сергея Николаевича в заявку на матч с «Динамо». Но пока неизвестно, сможет ли он руководить командой. Решение может принять только он сам», – приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Очный матч между «Динамо» и «Пари НН» в рамках РПЛ состоится сегодня, 15 сентября, на домашней арене бело-голубых в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.