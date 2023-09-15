Стал известен новый владелец «Эвертона»

Новым владельцем футбольного клуба «Эвертон» стала инвестиционная американская компания 777 Partners. Об этом сообщает Financial Times.

Как утверждает источник, компания, базирующаяся в Майами, приобрела 94,1% акций «ирисок». Ранее команда из Ливерпуля принадлежала британскому миллиардеру иранского происхождения Фархаду Мошири. Предприниматель находился в поисках покупателей клуба с прошлого года, так как на протяжении нескольких лет нёс убытки за содержание команды АПЛ.

Ранее американская частная инвестиционная компания также скупила акции семь футбольных команд, включая акции «Герты», «Севильи», «Дженоа» и «Васко да Гамы».

В настоящий момент «Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав одно очко после четырёх сыгранных матчей.