«Динамо» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 15 сентября, состоится матч восьмого тура Российской Премьер-лиги, в котором встретиятся московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Встреча начнётся в 119:00 по московскому времени.

В преддверии матча команды объявили стартовые составы на игру.

Стартовые составы на матч «Динамо» - «Пари НН»:

«Динамо»: Шунин, Даса, Скопинцев, Лепский, Маричаль, Лаксальт, Чавес, Смолов, Макаров, Нгамалё, Тюкавин

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Кухарчук.

На текущий момент бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. В прошлом туре «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1. С аналогичным счётом завершился и матч «Пари НН» против «Рубина». Нижегородцы одержали победу и поднялись на 10-е место 10 очками.