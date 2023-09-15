Артём Дзюба обратился к футболисткам «Локомотива» перед матчем с ЦСКА в Кубке России

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба записал видеоролик, на котором обратился с поддержкой к женской команде красно-зелёных перед их встречей с ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России.

«Девчонки, у вас очень важный матч с ЦСКА, полуфинал Кубка. Хочу пожелать вам удачи, сами знаете, что без нее никуда. Верьте в себя, свою команду. Уверен, что вам по силам победить такого грозного соперника. Вы крутые, не сомневаюсь в вашей победе. Удачи вам. А болельщики, пожалуйста, приходите и поддержите девочек. Им это очень необходимо», — заявил в опубликованном видео пресс-службой железнодорожников 35-летний футболист.

Московское дерби среди женщин состоится завтра, 16 сентября, на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало игры – 11:30 по московскому времени.

В параллельном полуфинальном матче Кубка России «Зенит» сыграет против «Звезды-2005».