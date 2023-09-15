«Адана Демирспор» объявил о возвращении нападающего Марио Балотелли

Бывший форвард «Сьона» Марио Балотелли подписал контракт с «Адана Демирспор». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Аданы.

Как утверждает источник, 33-летний футболист заключил трудовое соглашение с командой Патрика Клюйверта на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Баллотели уже выступал в составе «Адана Демирспор» с июля 2021-го по август 2022-го года. За свою карьеру он также играл за «Монцу», «Марсель», «Брешию», «Ниццу», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.