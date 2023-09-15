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«Адана Демирспор» объявил о возвращении нападающего Марио Балотелли

Итальянец играл за турецкую команду с 2021 по 2022 год.
15 сентября 2023 18:06
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард «Сьона» Марио Балотелли подписал контракт с «Адана Демирспор». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Аданы.

Как утверждает источник, 33-летний футболист заключил трудовое соглашение с командой Патрика Клюйверта на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Баллотели уже выступал в составе «Адана Демирспор» с июля 2021-го по август 2022-го года. За свою карьеру он также играл за «Монцу», «Марсель», «Брешию», «Ниццу», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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