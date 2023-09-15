Юрий Сёмин: ни одна из команд РПЛ летом не удивила меня трансферами

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о работе клубов РПЛ на трансферном рынке. По его словам, ни одна из команд чемпионата России его минувшим летом не удивила.

«Лучше всего в летнее трансферное окно усилилась та команда, которая в конце сезона станет чемпионом. Сейчас команды только усилились. По ходу сезона мы посмотрим: хорошими и правильными были эти трансферы. Ни одна из команд РПЛ меня в этот раз не удивила», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В ночь с 14 на 15 сентября в России официально закрылось летнее трансферное окно — 2023. Новых футболистов клубы Российской Премьер-Лиги смогут заявить не раньше 25 января 2024 года, когда будет открыта дозаявочная компания в РПЛ.