В ЦСКА назвали причину, по которой сорвался трансфер Веллингтона

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскрыл детали срыва перехода защитника «Сан-Паулу» Веллингтона в стан армейцев.

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан-Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удалённой медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определённые вопросы. Поэтому было принято очень сложное, но единогласное решение не закрывать сделку», – приводит слова Брейдо «Чемпионат».

Веллингтон является воспитанником «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за бразильский клуб 19 матчей и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.