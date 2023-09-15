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В ЦСКА назвали причину, по которой сорвался трансфер Веллингтона

Бразилец должен был присоединиться к московской команде в последний день трансферного окна в России.
В ЦСКА назвали причину, по которой сорвался трансфер Веллингтона
15 сентября 2023 18:19
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскрыл детали срыва перехода защитника «Сан-Паулу» Веллингтона в стан армейцев.

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан-Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удалённой медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определённые вопросы. Поэтому было принято очень сложное, но единогласное решение не закрывать сделку», – приводит слова Брейдо «Чемпионат».

Веллингтон является воспитанником «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за бразильский клуб 19 матчей и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.

источник: Чемпионат.com
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