Сергей Юран рассказал о своём самочувствии перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил своё физическое состояние перед матчем 8-го тура РПЛ с «Динамо».

На прошлой неделе 54-летний специалист был экстренно госпитализирован и перенёс операцию по удалению камней из почек. В четверг, 14 сентября, он был выписан из больницы.

«Как самочувствие? Нормально, пойдет. Надеюсь, после игры будет лучше. Естественно соскучился по команде. Но по видео я следил за выполнением тренировочного плана, который был расписан на недельный цикл. Думаю, сегодня должна получится интересная игра. Мы разбирали «Динамо», их слабые и сильные стороны. Знаем, как им противостоять, как работать в атаке. Надеюсь, это все воплотится на поле», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Встреча «Динамо» и «Пари НН» в рамках чемпионата России состоится сегодня, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.