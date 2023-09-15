Василий Уткин объяснил, почему критикует комментаторов «Матч ТВ»

Известный комментатор Василий Уткин объяснил, почему он критикует спортивных комментаторов «Матч ТВ».

«Большинство комментаторов - мои воспитанники? Я не могу считать Костю Генича своим воспитанником. Я его не критикую? Ещё как критикую. Просто он меня просил не делать этого», - цитирует Уткина Sports.ru cо ссылкой на »Шоу без мяча».

На шоу также присутствовал Генич, к которому и обратился Уткин.

«Турецкая балалайка» ты и сейчас. А что в этом плохого? Балалайка – это скрепы вообще.

У нас в свое время вообще был очень хороший коллектив, и услышать комплименты можно было на каждом шагу. Я избрал линию поведения, которая позволяла опустить человека на замелю. Если ты тут работаешь – я уже тобой доволен как начальник. Уверен, что и у Кости есть комментаторы, которых он не может воспринимать», - подчеркнул Уткин.

Не оставил без внимания Уткин и Александра Неценко.

«Неценко? Он классный редактор. Когда он приходит в студию и рассказывает что знает – пожалуйста. Но так не комментируют, комментарий – это то, что напрямую связано с тем, что происходит в кадре.

Я очень люблю сериал «Доктор Хаус» – это классика давнишняя. Там в одном сезоне к главному герою начальница Кади, когда надо было заменить кого-то в команде, приводит девушку-вундеркинда, у которой в 18 лет уже два высших образования – математическое и медицинское. Хаус у девочки спрашивает – она все отвечает. Он говорит: «Посмотрите на нее, это же как Гугл, только с сиськами».

Неценко – это как Гугл, только с пиписькой. Вот и всё. Поймите, это не комментарий в чистом виде», - подчеркнул Василий Уткин.