Женская команда «Зенита» вышла в финал Кубка России, обыграв «Звезду-2005»

Футболистки «Зенита» одержали победу над «Звездой-2005» в полуфинальном матче женского Кубка России.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Автором победного гола стала полузащитник петербуржцев Лина Якупова, которая отличилась на 33-й минуте матча.
За трофей в финальном матче «Зенит» поборется с победителем встречи «Локомотив» — ЦСКА. Московское дерби состоится в субботу, 16 сентября и начнётся в 11:30 по московскому времени.
Кубок России.
Женщины.
Плей-офф. 1/2 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Звезда-2005» (Пермь) — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — Якупова, 33.
источник: «Советский спорт»