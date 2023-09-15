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Женская команда «Зенита» вышла в финал Кубка России, обыграв «Звезду-2005»

Питерскому клубу хватило одного забитого мяча, чтобы одолеть соперника в прошедшей игре.
15 сентября 2023 19:09
автор: Глеб Шевяков

Футболистки «Зенита» одержали победу над «Звездой-2005» в полуфинальном матче женского Кубка России.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Автором победного гола стала полузащитник петербуржцев Лина Якупова, которая отличилась на 33-й минуте матча.

За трофей в финальном матче «Зенит» поборется с победителем встречи «Локомотив» — ЦСКА. Московское дерби состоится в субботу, 16 сентября и начнётся в 11:30 по московскому времени.

Кубок России.

Женщины.

Плей-офф. 1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Звезда-2005» (Пермь) — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Якупова, 33.

источник: «Советский спорт»
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