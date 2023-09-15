Рубиалесу запрещено приближаться к Эрмосо за поцелуй футболистки в губы 

Национальный суд Испании принял решение запретить экс-главе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу приближаться к испанской футболистке Дженнифер Эрмосо из-за скандального эпизода на женском мундиале 2023 года.

В августе на церемонии награждения женской национальной сборной Испании в честь победы команды на чемпионате мира 46-летний функционер поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы, за что футболистка написала на него заявление в прокуратуру, а общественность осудила его за этот поступок.

Согласно решению суда, Рубиалес не имеет права приближаться к футболистке испанской сборной ближе, чем на 200 метров, а также контактировать с ней иными способами. В свою очередь, представители суда отказались выполнять просьбу прокуратуры обязать испанского функционера приезжать в здание суда каждые 15 дней.

Ранее стало известно, Луис Рубиалес принял решение покинуть должность президента Королевской испанской федерации футбола из-за данного инцидента и шквала критики в его сторону.