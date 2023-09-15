В составе «Динамо» в РПЛ дебютировал участник первого матча между 2DROTS и «Амкалом»

Защитник Иван Лепский дебютировал в составе «Динамо» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги против «Пари НН».

Для Лепского этот матч стал не только дебютным в составе «Динамо», но и вообще в РПЛ.

Иван – участник самого первого в истории матча между 2DROTS и «Амкалом» в 2018 году.

Ивану всего 18 лет.

Напомним, матч проходит в Москве.

На текущий момент бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. В прошлом туре «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1. С аналогичным счётом завершился и матч «Пари НН» против «Рубина». Нижегородцы одержали победу и поднялись на 10-е место 10 очками.