«Динамо» - «Пари НН»: после первого тайма хозяева ведут в счёте

В эти минуты в Москве проходит матч восьмого тура РПЛ, в котором встречаются московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте встречи - в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Фёдор Смолов.

Больше до завершения первого тайма зрители голов не увидели.

На текущий момент бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. В прошлом туре «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1. С аналогичным счётом завершился и матч «Пари НН» против «Рубина». Нижегородцы одержали победу и поднялись на 10-е место 10 очками.