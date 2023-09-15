Агент Вады – о переходе в «Рубин»: «Страха перед приездом в Россию не было»

Мануэль Родригес, агент центрального полузащитника «Рубина» Валентина Вады, рассказал о процессе оформления трансфера в казанский клуб.

«Переговоры с «Рубином» были тяжелыми, даже не помню, сколько именно они длились. Валентин отлично играл в Испании, показал себя хорошим футболистом. У него есть качества. Главное, чтобы снег и холод в России не помешали ему их показать. Никакого страха перед приездом в Россию не было», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В послужном списке 25-летнего хавбека значатся такие клубы, как: «Бордо», «Сент-Этьен» (оба – Франция), «Альмерия», «Тенерифе» и «Сарагоса» (все – Испания).

После семи туров «Рубин» располагается на 13-м месте, имея в активе шесть баллов. В следующем матче команда примет «Зенит». Встреча состоится 17 сентября и начнется в 17:30 на «Ак Барс Арене».