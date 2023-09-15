Полузащитник ЦСКА Обляков оценил свои шансы продолжить карьеру в Европе

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о возможности перехода в один из европейских клубов.

«Будут какие‑то предложения – будем разговаривать. Пообщался с Сашей Головиным, что и как. Он говорит, что стоит поехать, попробовать себя, но пока такая ситуация, тяжело, конечно. Но ничего страшного, будем работать.

Есть ли желание попробовать, даже если это будет не топ‑клуб? Да, возможно. Но в топ‑клуб тяжело все равно будет перейти сразу. Нужна планка, откуда начинать», – приводит слова Облякова «Матч ТВ».

Добавим, Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне 25-летний центральный полузащитник принял участие в четырех матчах, в которых отметился одной результативной передачей.