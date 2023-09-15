Бителло дебютировал за московское «Динамо» в матче с «Пари НН»

Бразильский полузащитник Бителло дебютировал за московское «Динамо». Новичок бело-голубых появился на поле на 61-й минуте матча 8-го тура РПЛ с «Пари НН». Бителло заменил Дениса Макарова.

23-летний хавбек является воспитанником «Гремио». С родным клубом он трижды становился победителем Лиги Гаушо.

14 сентября «Динамо» объявило о переходе Бителло. С футболистом заключён четырёхлетний контракт, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Бителло отыграл 42 матча, забил 8 мячей и 5 раз ассистировал партнёрам.