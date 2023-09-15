«Динамо» – «Пари НН»: арбитр отменил пенальти в ворота хозяев

В пятницу, 15 сентября, проходит матч 8-го тура чемпионата России РПЛ между «Динамо» и «Пари НН». На данный момент счет 1:0 в пользу хозяев поля.

На 67-й минуте игры главный судья встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота Антона Шунина за игру рукой защитника «Динамо» Элазара Дасы, однако, после подсказки от VAR, отменил свое решение.

Перед стартовым свистком матча «Динамо» шло на втором месте с 14 очками, в активе нижегородцев было десять баллов и восьмая строчка в турнирной таблице.