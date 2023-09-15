«Динамо» - «Пари НН»: гости сравняли счет в концовке встречи

В пятницу, 15 сентября, проходит матч 8-го тура чемпионата России РПЛ между «Динамо» и «Пари НН». На данный момент счет 1:1.

В первом тайме «Динамо» открыло счет благодаря реализованному пенальти от Федора Смолова на 8-й минуте.

В концовке встречи гости сумели сравнять счет усилиями Николоза Кутателадзе на 88-й минуте.

Перед стартовым свистком матча «Динамо» шло на втором месте с 14 очками, в активе нижегородцев было десять баллов и восьмая строчка в турнирной таблице.