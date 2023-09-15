«Динамо» упустило победу над «Пари НН» в концовке стартовой игры 8-го тура РПЛ

В пятницу, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве прошел стартовый матч 8-го тура чемпионата России РПЛ между «Динамо» и «Пари НН». Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Бело-голубые открыли счет в самом начале первого тайма – Федор Смолов сумел реализовать пенальти на 8-й минуте. Гости сравняли счет усилиями Николоза Кутателадзе (88).

Таким образом, «Динамо» осталось на втором месте в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» идет на восьмой строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках группового этапа Кубка России. «Пари НН» примет «Спартак» в аналогичном турнире. Обе встречи состоятся 19 сентября.

Чемпионат России РПЛ

8-й тур

«Динамо» (Москва) – «Пари НН» (Нижний Новгород) - 1:1 (1:0)

Голы: Смолов, 8 - Кутателадзе 88