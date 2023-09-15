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Дмитрий Гафин: рассчитываем, что Бителло добавит «Динамо» класса

Бело-голубые возлагают на бразильца большие надежды.
15 сентября 2023 21:19
автор: Никита Плохих, Тимур Пацюк

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о новичке команды полузащитнике Бителло. Сегодня, 15 сентября, бразилец дебютировал за бело-голубых в матче 8-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1).

«Очень рады, что Бителло к нам присоединился. Рассчитываем, что он поможет «Динамо», добавит класса. Приехал к нам, буквально с сумкой сборной Бразилии. Только недавно там играл. Возлагаем на него большие надежды», - передаёт слова Гафина корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, накануне с бразильцем был заключён четырёхлетний контракт, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Ранее Бителло выступал за «Гремио».

источник: «Советский спорт»
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