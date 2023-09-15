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Гафин - о ничье «Динамо» с «Пари НН»: чтобы рассчитывать на медали, надо такие матчи выигрывать

Бело-голубые потеряли два очка.
15 сентября 2023 21:47
автор: Максим Скороходов

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил ничью команды с «Пари НН» (1:1) в домашнем матче 8-го тура РПЛ.

«Мы упустили победу. По игре были хорошие моменты. Но, чтобы серьёзно рассчитывать на медали, надо такие матчи выигрывать. К сожалению, мы этого не сделали», - приводит «Чемпионат» слова Гафина.

«Динамо» осталось на втором месте в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» идет на восьмой строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках группового этапа Кубка России. «Пари НН» примет «Спартак» в аналогичном турнире. Обе встречи состоятся 19 сентября.

источник: Чемпионат.com
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