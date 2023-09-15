Главный тренер «Динамо» ёмкой фразой прокомментировал ничью с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после того, как его команда дома сыграла вничью с «Пари «НН» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Убийцы самих себя», - сказал Личка, чьи слова приводит корреспондент «Советского спорта».

Бело-голубые пропустили ответный гол на 88-й минуте.

«Динамо» осталось на втором месте в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» идет на восьмой строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках группового этапа Кубка России. «Пари НН» примет «Спартак» в аналогичном турнире. Обе встречи состоятся 19 сентября.