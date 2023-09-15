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Федор Смолов – об упущенной победе над «Пари НН»: мы сами виноваты во всем

Бело-голубые пропустили гол в самом концовке встречи.
15 сентября 2023 22:04
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал ничейный результат игры 8-го тура чемпионата России РПЛ против «Пари НН» (1:1).

«Нам нужно отдать должное «Пари НН», потому что они переломили ход игры. В первом тайме игра проходила с нашим преимуществом, было много моментов, нужно было забивать больше.

Не хочется искать оправданий, мы сами виноваты во всем», — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».

Бело-голубые открыли счет в самом начале первого тайма – Федор Смолов сумел реализовать пенальти на 8-й минуте. Гости сравняли счет усилиями Николоза Кутателадзе (88).

Таким образом, «Динамо» осталось на втором месте в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» идет на восьмой строчке, имея в активе 11 баллов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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