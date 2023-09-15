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Бителло перед переходом в «Динамо» советовался с футболистом «Зенита»

По очевидным причинам.
15 сентября 2023 22:19
автор: Максим Скороходов, Никита Плохих

Новичок «Динамо» Бителло рассказал, с кем он общался перед переходом в московский клуб.

«Советовался с Ренаном из Зенита. Он рассказывал только хорошее. В принципе очень рад тут оказаться, мне нравится в команде. Очень хочется проявить себя.

Интерес со стороны ЦСКА? Вообще не в курсе чего-то такого. Не слышал, не знаю», - приводит слова Бителло корреспондент «Советского спорта».

23-летний хавбек является воспитанником «Гремио». С родным клубом он трижды становился победителем Лиги Гаушо.

14 сентября «Динамо» объявило о переходе Бителло. С футболистом заключён четырёхлетний контракт, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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