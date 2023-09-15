Сергей Юран считает, что пенальти в ворота «Пари НН» был назначен ошибочно

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран резко высказался относительно пропущенного гола от «Динамо» с пенальти в матче 8-го тура чемпионата России.

– Сергей Николаевич, с одной стороны, пропустили быстрый мяч с необязательного пенальти…

– Мы пропустили? Или нам нарисовали? – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

– Это другой вопрос.

– Это другой вопрос, да.

Добавим, бело-голубые открыли счет в самом начале первого тайма – Федор Смолов сумел реализовать пенальти на 8-й минуте. Гости сравняли счет усилиями Николоза Кутателадзе (88).

Таким образом, «Динамо» осталось на втором месте в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» идет на восьмой строчке, имея в активе 11 баллов.