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Живоглядов – о состоянии здоровья Юрана: его энергия добавляла нам сил в игре с «Динамо»

«Пари НН» вырвал ничью со счетом 1:1.
15 сентября 2023 23:09
автор: Александр Бойченко

Правый защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов оценил состояние здоровья главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.

Напомним, 54-летний специалист почувствовал себя плохо 6 сентября. В дальнейшем врачи провели ему операцию по удалению камней из почек.

«Видели, как он руководил сегодня игрой? Этого нам, игрокам, очень не хватало во время тренировочного процесса. Та энергия, которую Сергей Николаевич передавал нам во время игры нам добавляла сил. Сегодня он выглядел бодро, не знаю о каких-то рекомендациях врачей. Все было в порядке», – приводит слова Живоглядова корреспондент «Советского спорта».

Добавим, бело-голубые открыли счет в самом начале первого тайма – Федор Смолов сумел реализовать пенальти на 8-й минуте. Гости сравняли счет усилиями Николоза Кутателадзе (88).

Таким образом, «Динамо» осталось на втором месте в турнирной таблице с 15 очками. «Пари НН» идет на восьмой строчке, имея в активе 11 баллов.

источник: «Советский спорт»
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