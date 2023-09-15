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«Байер» вырвал ничью у «Баварии» в компенсированное время и остался лидером Бундеслиги

Матч прошел в Мюнхене.
«Байер» вырвал ничью у «Баварии» в компенсированное время и остался лидером Бундеслиги
15 сентября 2023 23:30
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

В пятницу, 15 сентября, состоялась встреча 4-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Байером». Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В составе мюнхенцев забитыми мячами отличились Гарри Кейн (7-я минута) и Леон Горетцка (86). Гости ответили точными попаданиями Алекса Гримальдо (24) и Эсекиэля Паласиоса (90+4).

Таким образом, команда из Леверкузена осталась лидером Бундеслиги с десятью очками. «Бавария» имеет столько же баллов, но уступает по дополнительным показателям.

В следующей игре «Байер» встретится с «Хеккеном» в 1-м туре Лиги Европы. «Бавария» дома примет «Манчестер Юнайтед» в стартовой игре Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии, Бундеслига

4-й тур

«Бавария» – «Байер» - 2:2 (1:1)

Голы: Кейн 7, Горетцка 86, – Гримальдо 24, Паласиос 90+4

источник: «Советский спорт»
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