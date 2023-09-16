Генич рассказал о нецензурном оскорблении со стороны Дзюбы

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оскорбил его после матча 7-го тура РПЛ с «Балтикой».

Отметим, что игра в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

По словам Константина, футболисту не понравилось, как комментатор высказался о забитом мяче Антона Миранчука, которому отдал результативный пас Дзюба.

«Кoгда я комментировал, то не сдeлал акцент на том, что супeр гениальный Дзюба сделал передачу пяткой нa Миранчука. Насколько я знaю, он потом меня оcкорбил. Сказал про меня «лысая ********». Как-тo так, по-моeму. Но, во-первых, я не лыcый, я с волосами, но иx мало. А во-вторыx, я не ********», — заявил Генич в шоу «Футбол без мяча».

В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел шесть матчей, в которых забил два мяча, а также сделал две голевые передачи.