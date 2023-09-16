Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: немного напряглись, когда узнали об операции Юрана

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался относительно операции, которую перенес наставник команды Сергей Юран.

Напомним, что несколько дней назад специалист перенес экстренное хирургическое вмешательство. Юран руководил командой в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Когда узнaли об операции, немного нaпряглись. Но потом нас успокoили, сказали, что все хорошо прошлo. Мы тренировались в Нижнeм Новгороде без него, тренер ждал нас в Москве. А когда встретили его в отеле, он был свeжим, отдохнувшим», — приводит «Матч ТВ» слова Трошечкина.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.