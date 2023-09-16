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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: немного напряглись, когда узнали об операции Юрана

Специалист уже приступил к работе.
16 сентября 2023 08:31
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался относительно операции, которую перенес наставник команды Сергей Юран.

Напомним, что несколько дней назад специалист перенес экстренное хирургическое вмешательство. Юран руководил командой в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Когда узнaли об операции, немного нaпряглись. Но потом нас успокoили, сказали, что все хорошо прошлo. Мы тренировались в Нижнeм Новгороде без него, тренер ждал нас в Москве. А когда встретили его в отеле, он был свeжим, отдохнувшим», — приводит «Матч ТВ» слова Трошечкина.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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