Неймар отдал голевой пас на Малкома в дебютном матче за «Аль-Хиляль»

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар провел дебютный матч за клуб из Саудовской Аравии.

Встреча 6-го тура национального чемпионата завершилась со счетом 6:1 в пользу команды 31-летнего бразильца.

Неймар вышел на замену на 64-й минуте. В концовке встречи он отметился результативным действием, отдав голевую передачу на экс-игрока «Зенита» Малкома (83-я).

Также в составе «Аль-Хиляля» отличились Александар Митрович (30-я), Яссер аль‑Шахрани (45-я), Насер Аль‑Даусари (68-я) и Салем аль‑Давсари (86-я, с пенальти, 90-я).

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