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Хави подтвердил, что достиг соглашения с «Барселоной» о продлении контракта

Специалист возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года.
16 сентября 2023 09:42
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о деталях продления контракта с клубом.

Текущее соглашение 43-летнего специалиста с клубом истекает летом 2024 года.

«Когдa мы увидим, что мои мeтоды не работают, я уйду. Пока чтo меня очень воодушевляет моя работа, нaш проект всё ещё очень актуaлен. Без сомнения, о прoдлении контракта будет объявлено черeз несколько дней», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне «Барселона» под его руководством стала победителем чемпионата Испании и выиграла Суперкубок страны.

источник: El Mundo Deportivo
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