Губерниев подверг критике Слуцкого за оскорбление журналиста

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении РФС дисквалифицировать экс-наставника сборной России по футболу Леонида Слуцкого.

Напомним, что комитет по этике организации отстранил специалиста от футбола на один год условно. Слуцкий поддержал форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу в конфликете с журналистом «РБ-Спорт». Тренер назвал представителя СМИ 19-летним дебилом.

«Считаю, и Дзюба, и Слуцкий в данной ситуации неправы. Нужно выбирать выражения. На мой взгляд, тренеру предоставили шанс, назначив условное наказание и дали понять, что больше так поступать не стоит. Решение РФС надо уважать. Надеюсь, тренер так больше делать не будет. В свою очередь, журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на «вы». Не надо тыкать», — цитирует Губерниева RT.

Добавим, что Слуцкого также оштрафовали на 100 тысяч рублей.