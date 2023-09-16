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Губерниев подверг критике Слуцкого за оскорбление журналиста

Тренер в данный момент находится без работы.
Губерниев подверг критике Слуцкого за оскорбление журналиста
16 сентября 2023 10:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении РФС дисквалифицировать экс-наставника сборной России по футболу Леонида Слуцкого.

Напомним, что комитет по этике организации отстранил специалиста от футбола на один год условно. Слуцкий поддержал форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу в конфликете с журналистом «РБ-Спорт». Тренер назвал представителя СМИ 19-летним дебилом.

«Считаю, и Дзюба, и Слуцкий в данной ситуации неправы. Нужно выбирать выражения. На мой взгляд, тренеру предоставили шанс, назначив условное наказание и дали понять, что больше так поступать не стоит. Решение РФС надо уважать. Надеюсь, тренер так больше делать не будет. В свою очередь, журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на «вы». Не надо тыкать», — цитирует Губерниева RT.

Добавим, что Слуцкого также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

источник: Russia Today
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