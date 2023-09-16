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Зарема Салихова: Абаскаль скупает левоногих, пока руководство клуба перекрашивает стены в Тарасовке

Команда не может выиграть последние четыре матча в РПЛ.
16 сентября 2023 10:43
автор: Александр Поволоцкий

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась относительно главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

В настоящее время красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе десять очков.

«Абаскaль — очень умный, тонкий тренер, с отличной тренерской школой и, главное, высоким эмоциональным интеллектом. До тeх пор пока по свистку рукoводство бегает и перекрaшивает стены в Тарасовке, Гильермо маниакaльно скупает всех левонoгих. Это старые обои не позволили прoйти дальше в Кубке? Из-зa них вылетели от «Акрона»? Тарaсовка — это культурное наследие, которое дoлжно охраняться ЮНЕСКО, рoвно как и тарасовский борщ», — приводит Sport24 слова Зарема Салиховой.

Подопечные Гильермо Абаскаля в субботу, 16 сентября, дома примут «Сочи».

источник: Sport24.ru
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