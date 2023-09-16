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ЦСКА – «Крылья Советов»: во сколько игра 8-го тура РПЛ, где смотреть матч

Встреча начнется в 14:00.
16 сентября 2023 11:09
автор: Виталий Овсянников

16 сентября в 14:00 (мск) в матче 8-го тура РПЛ московский ЦСКА проведёт домашний матч с самарскими «Крыльями Советов».

Игра состоится на стадионе «ВЭБ-Арена». Главным арбитром встречи назначен Артем Любимов (Санкт-Петербург).

Посмотреть встречу ЦСКА – «Крылья Советов» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент красно-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками в активе. В прошлом туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). «Крылья Советов» идут на четвертом месте с 14 баллами. В 7-м туре самарский клуб разгромил «Факел» (3:0).

источник: «Советский спорт»
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