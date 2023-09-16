Агент Малкома не исключил возвращение бразильца РПЛ

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, клиентом которого является нападающий «Аль-Хиляля» Малком, заявил, что бразилец может вернуться в РПЛ в будущем.

В июле 2023 года форвард перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Сумма сделки составила 60 млн евро.

«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», — заявил агент в интервью Sport24.

Напомним, бразильский нападающий играл за «Зенит» с 2019 года. В начале текущего года он получил российское гражданство.