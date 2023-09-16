Муми Нгамалё: новые футболисты «Динамо» смогут заменить Захаряна

Камерунский футболист Муми Нгамалё, выступающий за московское «Динамо» на позиции нападающего, оценивал трансферную кампанию бело-голубых.

«Подводя итоги трансферного окна, можно сказать, что в «Динамо» пришли мастеровитые футболисты. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем — они смогут заменить Захаряна», — заявил Нгамалё в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, летом 2023 года российский полузащитник Арсен Захарян перешёл из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

Состав бело-голубых в завершившееся летнее трансферное окно пополнили Бителло, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Андрей Кудравец и Курбан Расулов.