«Спартак» – «Сочи»: во сколько игра 8-го тура РПЛ, где смотреть матч

16 сентября в 19:00 (мск) в матче 8-го тура РПЛ московский «Спартак» проведёт домашний матч против «Сочи».

Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Главным арбитром встречи назначен Артём Чистяков (Азов).

Посмотреть встречу «Спартак» – «Сочи» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент красно-белые располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в активе. В прошлом туре «Спартак» уступил «Краснодару» (0:1). «Сочи» идет на 12-м месте с шестью баллами. В 7-м туре «барсы» проиграли «Оренбургу» (0:3).