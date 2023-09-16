ЦСКА — «Крылья Советов»: команды объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

16 сентября в 14:00 (мск) в матче 8-го тура РПЛ московский ЦСКА проведёт домашний матч с самарскими «Крыльями Советов».

Игра состоится на стадионе «ВЭБ-Арена». Главным арбитром встречи назначен Артем Любимов (Санкт-Петербург).

Команды объявили стартовые составы на матч.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Кучаев, Обляков, Давила, Заболотный.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Рассказов, Салтыков, Рахманович, Шитов.

На текущий момент красно-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками в активе. В прошлом туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). «Крылья Советов» идут на четвертом месте с 14 баллами. В 7-м туре самарский клуб разгромил «Факел» (3:0).