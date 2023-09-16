Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил увеличить финансирование СВО за счет футбольных клубов

В Госдуме выступили за запрет бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы.

Деньги следует отправлять в зону СВО.

»»Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», - приводят «РИА Новости» слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.