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ЦСКА — «Крылья Советов»: гости открыли счёт на 2-й минуте

Гол забил Николай Рассказов.
16 сентября 2023 14:06
автор: Виталий Овсянников

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках 8-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимают «Крылья Советов».

Отметим, что на второй минуте матча защитник самарского клуба Николай Рассказов открыл счёт.

На текущий момент красно-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками в активе. В прошлом туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). «Крылья Советов» идут на четвертом месте с 14 баллами. В 7-м туре самарский клуб разгромил «Факел» (3:0).

источник: «Советский спорт»
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