ЦСКА — «Крылья Советов»: гости открыли счёт на 2-й минуте

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках 8-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимают «Крылья Советов».

Отметим, что на второй минуте матча защитник самарского клуба Николай Рассказов открыл счёт.

На текущий момент красно-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками в активе. В прошлом туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). «Крылья Советов» идут на четвертом месте с 14 баллами. В 7-м туре самарский клуб разгромил «Факел» (3:0).