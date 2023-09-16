ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Филимонов: тренеры в «Спартаке» меняются, а по итогу ничего не меняется

Сейчас клуб возглавляет специалист из Испании.
16 сентября 2023 14:23
автор: Александр Поволоцкий

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о потенциальной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

В настоящее время красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе десять очков.

«Нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля? Это по большому счёту замена шило на мыло. Не знаю, кто должен прийти в команду, чтобы из этого коллектива сделать боеспособную единицу. Тренеры меняются раз в полтора года, а по итогу ничего не меняется. Грустно», — приводит «Чемпионат» слова Филимонова.

источник: Чемпионат.com
ЦСКА — «Крылья Советов»: гости увеличили отрыв в счёте
Счёт в матче 0:2 в пользу самарского клуба.
16.09.2023 14:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
ЦСКА — «Крылья Советов»: гости открыли счёт на 2-й минуте
Гол забил Николай Рассказов.
16.09.2023 14:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Фабио Гроссо назначен главным тренером французского «Лиона»
Итальянец сменил на посту наставника клуба Лорана Блана.
16.09.2023 13:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил увеличить финансирование СВО за счет футбольных клубов
16.09.2023 13:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА — «Крылья Советов»: команды объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
ЦСКА — «Крылья Советов»: команды объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
Матч начнется в 14:00 (мск).
16.09.2023 12:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Бывший игрок «Крыльев Советов» Короман назвал причину падения уровня РПЛ
Серб выступал в четырех российских клубах.
16.09.2023 12:29
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.