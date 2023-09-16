Александр Филимонов: тренеры в «Спартаке» меняются, а по итогу ничего не меняется

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о потенциальной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

В настоящее время красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе десять очков.

«Нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля? Это по большому счёту замена шило на мыло. Не знаю, кто должен прийти в команду, чтобы из этого коллектива сделать боеспособную единицу. Тренеры меняются раз в полтора года, а по итогу ничего не меняется. Грустно», — приводит «Чемпионат» слова Филимонова.