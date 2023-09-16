ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ЦСКА — «Крылья Советов»: после первого тайма гости ведут в счёте

Счёт в матче 1:2 в пользу самарского клуба.
16 сентября 2023 14:55
автор: Виталий Овсянников

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках 8-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимают «Крылья Советов».

Отметим, что после первой половины встречи счёт в матче 1:2 в пользу гостей.

На второй минуте защитник самарского клуба Николай Рассказов открыл счёт. На 22-й минуте полузащитник Никита Салтыков увеличил отрыв в счёте.

На 31-й минуте в ворота самарского клуба был назначен пенальти. Его успешно реализовал Антон Заболотный.

Таким образом, первая половина игры завершилась со счётом 1:2 в пользу «Крыльев».

источник: «Советский спорт»
ЦСКА — «Крылья Советов»: хозяева сравняли счёт
Гол забил Фёдор Чалов.
16.09.2023 15:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Георгий Зотов: во Второй лиге зарабатывают меньше, чем продавщицы в «Пятёрочке»
Многие болельщики считают, что российские футболисты несоразмерно много зарабатывают.
16.09.2023 15:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Месси пропустит ближайший матч «Интер Майами» в MLS
Футболист подписал контракт с американской командой до конца 2025 года.
16.09.2023 15:27
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА — «Крылья Советов»: хозяева сократили отставание в счёте
Счёт в матче 1:2 в пользу самарского клуба.
16.09.2023 14:36
Футбол
автор: Виталий Овсянников
ЦСКА — «Крылья Советов»: гости увеличили отрыв в счёте
Счёт в матче 0:2 в пользу самарского клуба.
16.09.2023 14:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Александр Филимонов: тренеры в «Спартаке» меняются, а по итогу ничего не меняется
Сейчас клуб возглавляет специалист из Испании.
16.09.2023 14:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.