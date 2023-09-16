ЦСКА — «Крылья Советов»: после первого тайма гости ведут в счёте

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках 8-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимают «Крылья Советов».

Отметим, что после первой половины встречи счёт в матче 1:2 в пользу гостей.

На второй минуте защитник самарского клуба Николай Рассказов открыл счёт. На 22-й минуте полузащитник Никита Салтыков увеличил отрыв в счёте.

На 31-й минуте в ворота самарского клуба был назначен пенальти. Его успешно реализовал Антон Заболотный.

Таким образом, первая половина игры завершилась со счётом 1:2 в пользу «Крыльев».