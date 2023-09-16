Георгий Зотов: во Второй лиге зарабатывают меньше, чем продавщицы в «Пятёрочке»

Российский футболист Георгий Зотов, выступающий за «Крылья Советов» на позиции защитника, рассказал о заработках игроков.

«Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Каждый раз был день сурка. Почему мы не заслужили этого? Каждый ведь сам выбирает свою профессию. К тому же такие зарплаты только в РПЛ. Кто-то из футболистов толком ничего не зарабатывает. Во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем, например, у продавщицы в «Пятёрочке». Сколько человек играют в РПЛ? Навскидку, футболистов 500 на всю лигу. А представьте, сколько всего игроков по всей России», — цитирует Зотова издание «РБ Спорт».

33-летний футболист перешёл в «Крылья Советов» в 2022 году. Ранее он выступал за «Рубин», «Оренбург», «Кубань» и «Анжи».